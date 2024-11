Foto: Diogo Reis/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Ituano e CRB se enfrentam, nesta segunda-feira (4), em partida válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h15 (de Brasília) no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), com transmissão de SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view).

Os dois times vivem uma situação complicada na tabela de classificação da Série B, ambos na zona de rebaixamento e com sérios riscos de queda para a Série C. Enquanto o Ituano é o 18° colocado, com apenas 34 pontos, o time visitante é o 17°, com 36. Sendo assim, a vitória é importante para ambos os times que brigam contra a degola.

✅ FICHA TÉCNICA

ITUANO X CRB

35ª RODADA - SÉRIE B CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: segunda-feira, 4 de novembro de 2024, às 21h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)

📺 Onde assistir: Premiere e SporTV

🚩 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🏁 Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ITUANO (Técnico: Chico Elias)

Jefferson Paulino, Marcinho, Guilherme Mariano, Claudinho, Guilherme Lazaroni, Xavier, José Aldo, Yann Rolim, Bruno Xavier, Thonny Anderson, Vinícius Paiva.

CRB (Técnico: Héio dos Anjos)

Matheus Albino, Hereda, Gustavo Henrique, Segovia, Willian Formiga, João Pedro, Rômulo, Gegê, Labandeira, Anselmo Ramon, Léo Pereira.