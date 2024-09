Israel x Itália: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Liga das Nações da Europa

Seleção da Itália comemora gol (Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 16:04 • Budapeste (HUN)

Israel e Itália se enfrentam nesta segunda-feira (9), em jogo válido pela segunda rodada do grupo A2 da Nations League. A bola rola a partir das 15h45 (de Brasília), no Bozsik Arena, em Budapeste (HUN), com transmissão do canal ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming).

➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Alemanha goleia e Holanda vence com Depay no estádio; veja como foi a rodada da Liga das Nações

✅ FICHA TÉCNICA

Israel x Itália

2ª rodada - Grupo A2 - Nations League

📆 Data e horário: segunda-feira, 9 de setembro de 2024, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Bozsik Arena, em Budapeste (HUN)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Arbitragem: Ivan Kruzliak (SLK)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ISRAEL (Técnico: Ran Ben Shimon)

Ypav Gerafi; Eli Dasa, Raz Shlomo, Idan Nachmias e Denny Gropper; Gavriel Kanichowsky e Dor Peretz; Solomon Peretz, Oscar Gloukh e Liel Abada; Tai Baribo.

ITÁLIA (Técnico: Luciano Spalletti)

Donnarumma; Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Alessandro Bastoni; Andrea Cambiaso, Samuele Ricci, Sandro Tonali, Davide Frattesi e Federico Dimarco; Giacomo Raspadori e Mateo Retegui.