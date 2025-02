Internacional e San Lorenzo perto de acordo por Elián Irala

Aos 45 do segundo tempo, quase nos acréscimos, Internacional e San Lorenzo estão perto de um acordo pelo volante Elián Irala, de 20 anos. As conversas para bater o martelo quanto ao destino do jogador estão sendo tratadas nesta quinta-feira (27), em Buenos Aires. A camisa 5 do Ciclón deve ser anunciado em breve pelo do Colorado.

Como a janela de transferências do Exterior fecha nesta sexta-feira (28), o negócio foi acelerado entre os dois clubes. A informação que vem da Argentina é de que Elián Irala deverá assinar com o Alvirrubro por quatro anos.

Detalhes não são conhecidos

Os detalhes do negócio ainda não são conhecidos. O certo, porém, é que o Internacional irá adquirir 80% dos direitos econômicos do atleta. O relato é de que ambas as partes cederam no que pretendiam.

A oferta feita nos primeiros contatos pelo Internacional, no começo de fevereiro, havia sido de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 23 milhões) por 70% do passe, pagos parceladamente. Os cartolas hermanos estavam irredutíveis na sua pedida: 5 milhões de dólares (quase R$ 29 milhões) ou 4,5 milhões de dólares (R$ 26 milhões) livres de impostos pelos 80%.

Com a retomada do diálogo, no fim da semana passada, é possível que o Colorado tenha subido sua proposta. Ou seja, o Alvirrubro deve desembolsar cerca de 4,5 milhões de dólares (R$ 26 milhões). Assim como os argentinos provavelmente aceitaram esse valor bruto.

Irala é bom no desarme e no passe

Apesar da pouca idade, Irala é considerado um jogador pronto e visto pela direção colorada como ideal para reforçar o grupo comandado por Roger Machado. Isso porque Irala é o típico camisa 5. Ou seja, volante central, bom no desarme e no passe. Como tem boa projeção à frente, pode jogar tanto na primeira como na segunda função do meio-campo.

O titular do San Lorenzo desde o ano passado, tem facilidade para chegar e arrematar de fora da área – fez alguns gols dessa forma. Também pode ser aproveitado na lateral-direita, onde igualmente joga bem.