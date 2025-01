Wolverhampton x Nottingham Forest: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Wolverhampton recebe o Nottingham Forest nesta segunda-feira (6) no Molineux Stadium, em Wolverhampton, na Inglaterra. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília) pela 20° rodada da Premier League e terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

A equipe da casa ocupa a 17° posição na tabela com 16 pontos e precisa vencer o joga para se distanciar da zona de rebaixamente. O centroavante brasileiro, Matheus Cunha, foi suspenso e é um dos principais desfalques no elenco.

O Nottingham Forest, por sua vez, é o terceiro colocado na tabela, com 37 pontos. O técnico, Nuno Espírito Santo, deve achar alternativas, já que a dupla Sangare e o brasileiro Danilo, continuam lesionados.

Wolverhampton e Nottingham Forest se enfrentam nesta segunda (6) (Foto: Reprodução / X)

✅ FICHA TÉCNICA

Wolverhampton x Nottingham Forest

20° Rodada - Premier League

📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton, na Inglaterra

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Wolverhampton: José Sá, Doherty, Dawson e Santiago Bueno; André, João Gomes, Semedo, Ait Nouri, Gonçalo Guedes e Hwang; Larsen. Técnico: Vitor Pereira.

Nottingham Forest: Sels, Aina, Milenkovic, Murillo e Williams; Elliot Anderson, Yates, Elanga, Hudson-Odoi e Gibbs-White; Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo.