Internacional x Avenida: onde assistir, horário e provéveis escalações

Internacional e Avenida se enfrentam neste domingo (2), às 20h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A partida válida pela quarta rodada do Gauchão terá transmissão ao vivo do Premier (pay-per view). ➡️ Clique para assistir no Premiere

O Internacional continua invicto no campeoanto e vai em busca da terceira vitória consecutiva. O Colorado é o líder do grupo B, com sete pontos. Bruno Gomes e Gabriel Mercado estão fora da partida, lesionados. Além deles, Gustavo Prado e Ricardo Mathias estão na Seleção Sub-20.

O Avenida, por sua vez, é o último clube do grupo A, com apenas um ponto. Na última partida o time foi derrotado pelo Pelotas por 1 a 0.

Internacional e Avenida se enfrentam neste domingo (2) (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Confira as informações do jogo entre Internacional e Avenida

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X AVENIDA

4ª RODADA - CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: domingo, 2 de fevereiro de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Beira-Rio, Porto Alegre

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL: Anthoni; Braian Aguirre, Victor Gabriel (Rogel), Vitão e Bernabei; Fernando (Luis Otávio), Thiago Maia e Alan Patrick; Wanderson, Wesley e Borré.

AVENIDA: Rodrigo Mamá; Kevlin, Micael, Dadalt e David; Amaral, Gorgoroso e Laion (Vitor Júnior); Matheus Martins, Tallyson e Michel.