Internacional e América-SE se enfrentam neste sábado (4), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos (SP), em jogo válido pela primeira rodada do grupo 29 da Copinha. O Colorado vai em busca do hexacampeonato e inicia a busca pelo segundo título em cinco anos (foi campeão em 2020), e tem pela frente a equipe de Pedrinhas, que sonha em fazer bonito e avançar de fase na chave, que conta com Barra-SC e Flamengo-SP. O jogo terá transmissão do SporTV e do Globoplay.

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional x América-SE

1ª rodada - Grupo 29 - Copinha

📆 Data e horário: sábado, 4 de janeiro de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos (SP)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming)

🕴️ Arbitragem: Leonardo Delfino de Abreu Lima (árbitro); Ricardo Pavanelli Lanutto e Henrique Perinelli Oliveira (auxiliares); Camilo Morais Zarpelão (quarto árbitro)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Éder Moraes)

Menke; Cleiton, Cauã Ferreira, Esley e Kauã Barbosa; Vaghetti e Dionathan; Guilherme Barbosa, Allex e Pedrinho; Crysthyan Lucas



AMÉRICA-SE (Técnico: Claudio Marques)

Raidan; Ivã Vieira, Pedro, Genildo e Deivison; Maycon, Silvio, Bruninho e Robert; Vitor Hugo e Gago

