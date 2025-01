Renê tem contrato expirado e pode deixar o Internacional

Internacional e Renê ainda não chegaram a um acordo para a permanência do jogador em Porto Alegre. O contrato do lateral-esquerdo com o Inter expirou na terça-feira (30) e ainda não há uma definição sobre a renovação contratual.

➡️Internacional busca permanência de lateral para 2025

Apesar do Inter entender que Renê é uma peça importante para a temporada, o lateral recebeu sondagens de outros clubes e avalia a permanência no Colorado. A ampliação do vínculo com o Inter, algo que parecia encaminhado ao fim da temporada, pode não ocorrer.

A direção entende que Renê é uma boa peça para o elenco e uma figura essencial no vestiário Colorado, tratado como um dos líderes, ao lado de Gabriel Mercado, Rochet, Alan Patrick, Borré e Fernando. Com Roger Machado, o lateral perdeu o status de titular, mas não a sua importância nos bastidores do clube. Por isso, o Inter trabalha para manter o jogador para 2025.

Outro ponto para a renovação de Renê é a não garantia da permanência de Bernabei. A negociação entre Internacional e Celtic, da Escócia, vive um imbróglio. Os escoceses não abrem mão de receber 5 milhões de euros (R$ 32,1 milhões na cotação atual) para negociar o jogador em definitivo.

'Quero ficar', disse Renê em novembro

Renê chegou ao Internacional em 2022 e viveu momentos bons - e outros nem tanto. O lateral-esquerdo expressou, em novembro, o desejo de permanecer em Porto Alegre. Apesar da renovação de Renê não ser uma unanimidade entre os torcedores, a direção entende que o jogador tem uma boa entrega em campo.

- Conversamos sobre isso. Eles (dirigentes) passaram o que pensam, que contam comigo e disse que estou feliz aqui, com a família adaptada. O que posso adiantar é que os dois lados querem que dê certo. É o mais importante. Estar em um lugar que querem você. E eu quero ficar. - revelou o lateral.