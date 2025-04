Ficha do jogo 2ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, dia 6 de abril, às 16h (de Brasília) Local Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Árbitro Ramon Abatti Abel (SC) Assistentes Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Gizeli Casaril (SC) Var Wagner Reway (ES) Onde assistir

Atlético Mineiro e São Paulo se enfrentam neste domingo (6), em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), com transmissão da Globo (TV aberta) e do Premiere (TV fechada).

Confira as informações do jogo entre Atlético-MG e São Paulo pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X SÃO PAULO

2ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, dia 6 de abril, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Gizeli Casaril (SC)

🔎 VAR: Wagner Reway (ES)

4️⃣ Quarto árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO MINEIRO (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia (Natanael), Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Gabriel Menino e Tomás Cuello; Rony (Júnior Santos) e Hulk.

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Luiz Gustavo e Oscar; Cédric Soares, Ferreira e Calleri.