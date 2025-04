Ficha do jogo 2ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, dia 6 de abril, às 18h30 (de Brasília) Local Estádio Maião, em Mirassol (SP) Árbitro Savio Pereira Sampaio (DF) Assistentes Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

Mirassol e Fortaleza se enfrentam neste domingo (6), em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP), com transmissão exclusiva do Premiere (TV fechada). ➡️ Clique para assistir no Premiere

Confira as informações do jogo entre Mirassol e Fortaleza pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X FORTALEZA

2ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, dia 6 de abril, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Maião, em Mirassol (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

🔎 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

4️⃣ Quarto árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Rafael Ganaes)

Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim; Clayson, Fabrício Daniel e Iury Castilho.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo, Pikachu, Kuscevic, Titi, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pol Fernández, Emmanuel Martínez; Marinho, Moisés e Lucero.