Ficha do jogo 2ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, dia 6 de abril, às 16h (de Brasília) Local Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO) Var Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG) Onde assistir

Fluminense e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (6), em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão da Globo (TV aberta) e do Premiere (TV fechada).

Confira as informações do jogo entre Fluminense e RB Bragantino pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X RB BRAGANTINO

2ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, dia 6 de abril, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🔎 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

4️⃣ Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli e Hércules; Jhon Arias, Lima e Canobbio; Germán Cano.

RB BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes e Gabriel; Laquintana, Jhon Jhon e Vinicinho; Eduardo Sasha.

