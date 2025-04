Ficha do jogo INT FCB Quartas de final Champions League Data e Hora Quarta-feira (16), às 16h (de Brasília) Local Giuseppe Meazza, em Milão (ITA) Árbitro Slavko Vincic Assistentes Tomaz Klancnkik e Andraz Kovacic Var Alen Borosak Onde assistir

Nesta quarta-feira (16), a Inter de Milão recebe o Bayern de Munique em jogo válido pela volta da Champions League 2024/25. O confronto irá acontecer no Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália, às 16h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo exclusiva da TNT (canal fechado) e da Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

A Inter de Milão vive grande fase na temporada e chega embalado para o confronto de volta da Champions League. Na ida, a equipe foi à Alemanha e saiu vitorioso jogando longe de seus domínios. Com isso, a equipe joga com a vantagem do empate, dentro de casa. Além disso, a equipe não perde desde fevereiro, fazendo 12 jogos desde então e ganhando nove deles.

Jogadores da Inter comemoram gol contra o Bayern (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

O Bayern de Munique, por outro lado, vai ao confronto com as costas contra a parede. A equipe não conseguiu fazer valer a vantagem do mando de campo e em frente a sua torcida, foi derrotado pela Inter de Milão. Para o confronto de volta, a equipe terá que reverter o resultado e vencer por dois gols de diferença para uma classificação direta, ou por um gol de diferença para levar a partida para a prorrogação e posteriormente para os pênaltis.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTER DE MILÃO: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Carlos Augusto; Thuram e Lautaro Martínez

BAYERN DE MUNIQUE: Urbig; Laimer, Dier, Kim Min-jae e Stanisc; Kimmich, Goretzka, Olise, Raphaël Guerreiro e Sané; Harry Kane.