Inter de Milão x Milan: onde assistir, horário e prováveis escalações da Supercopa Italiana

A final da Supercopa Italiana será marcada pelo duelo entre Inter de Milão e Milan nesta segunda-feira (6) no Estádio King Power Stadium, em Riad, na Arábia Saudita. A bola rola a partir das 16h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo da CazéTV (Youtube) e da Amazon Prime Video (streaming). ➡️Assista no Prime Video com 30 dias grátis!

O Inter de Milão venceu o Atalanta por 2 a 0 na semifinal, já o Milan teve o caminho um pouco mais difícil mas conseguiu a virada encima do Juventus por 2 a 1, na última sexta-feira (3). Para a final, o técnico, Simone Inzaghi, ainda não sabe se pode contar com Marcus Thuram. O elenco do Milan, por sua vez, não conta com Noah Okafor, Samu Chukwueze e Alessandro Florenzi, que sequer viajaram para a Arábia Saudita.

Inter de Milão e Milan se enfrentam nesta segunda-feira (6) (Foto: Fadel Senna/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Inter de Milão x Milan

Final - Supercopa da Itália

📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio King Power Stadium, em Riad, na Arábia Saudita

📺 Onde assistir: Amazon Prime (streaming) e CazéTV (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTER DE MILÃO: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Martinez.

MILAN: Maignan; Emerson, Tomori, Thiaw, Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Jiménez; Morata.