Inter de Milão e Lazio se enfrentam nesta terça-feira (25), em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Itália. A bola às 17h (de Brasília), no San Siro, em Milão, com transmissão de CazéTV e NSports. O confronto será decido em partida única, e o vencedor se classifica às semifinais do torneio. Em caso de empate, a definição do semifinalista será via prorrogação ou, caso persista a igualdade, disputa de pênaltis. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video!

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Inter e Lazio (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

INTER DE MILÃO x LAZIO

QUARTAS DE FINAL - COPA DA ITÁLIA

📆 Data e horário: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: San Siro, em Milão, na Itália;

📺 Onde assistir: CazéTV e NSports.

➡️ Árbitro faz pedido inusitado a Messi e é suspenso por seis meses; entenda

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)

Josep Martínez; Pavard, De Vrij e Alessandro Bastoni; Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoglu, Mkhitaryan (Zielinski) e Dimarco; Lautaro Martínez e Taremi (Arnautovic).

continua após a publicidade

LAZIO (Técnico: Marcos Baroni)

Christos Mandas; Adam Marusic, Mario Gila, Romagnoli e Nuno Tavares; Nicolò Rovella e Guendouzi; Gustav Isaksen, Boulaye Dia (Pedro) e Zaccagni; Tijani Noslin.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade