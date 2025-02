Inter de Limeira e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta terça-feira (4), em jogo válido pela sétima rodada do Paulistão. A bola às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Major José Levy Sobrinho, com transmissão de TNT, MAX, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV. O Leão da Paulista tem quatro pontos e ocupa a terceira posição do grupo A, enquanto o Massa Bruta é o quarto colocado do grupo B, com a mesma pontuação. ➡️ Assista ao Paulistão na MAX com Prime Video.

Tudo sobre o jogo entre Inter de Limeira e Bragantino (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Inter de Limeira x Red Bull Bragantino

7ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Municipal Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP);

📺 Onde assistir: TNT, MAX, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTER DE LIMEIRA (Técnico: Felipe Conceição)

Andre Luiz; Eduardo Porto, Gui Mariano e Roberto Rosa; Felipe Albuquerque (JP Galvão), Marlon, Iba Ly, Rhuan e Leocovick (Juan Tavares); Albano e Alex Sandro.

BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

leiton, Hurtado, Pedro Henrique, Emerson Santos e Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Lucas Evangelista, Mosquera, Jhon Jhon e Sasha; Pitta

