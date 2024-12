Hellas Verona recebe o Milan, nesta sexta-feira (20), em duelo válido pela 17ª rodada da Serie A da Itália. A bola rola a partir das 16h45 (de Brasília) e as equipes entram em campo no Estádio Marcantonio Bentegodi. O confronto será transmitido pelo canal fechado da ESPN e através do streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Na tabela, o Milan está com 23 pontos e ocupa a oitava colocação, apenas duas posições abaixo da zona de classificação para a Liga Conferência. Já na luta para fugir do rebaixamento, o Verona soma apenas 15 pontos e está na 17ª colocação.

➡️ Por que Real Madrid x Pachuca é péssima notícia para a América do Sul na Copa Intercontinental

✅ FICHA TÉCNICA

HELLAS VERONA X MILAN

17ª RODADA - SERIE A

📆 Data e horário: sexta-feira, 20 de dezembro de 2024, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona (ITA)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

HELLAS VERONA (Técnico: Pablo Zanetti)

Montipo; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Duda, Belahyane, Lazovic; Suslov, Livramento, Sarr.



MILAN (Técnico: Paulo Fonseca)

Maignan; Royal, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Reijnders, Liberali; Chukwueze, Rafael Leão, Tammy Abraham.

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional