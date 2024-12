Bayern de Munique recebe o RB Leipzig, nesta sexta-feira (20), em duelo válido pela 15ª rodada da Bundesliga. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília) e as equipes entram em campo na Allianz Arena. O confronto será transmitido pelo canal fechado da SporTV e da CazéTV, pelo Youtube. ➡️ Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

Na tabela, o Bayern de Munique, com 33 pontos, é o líder com vantagem de quatro pontos do vice, além de ter o dobro de saldo de gols. O RB Leipzig não está muito atrás no campeonato, já que ocupa a quarta posição com 27 pontos.

➡️ Neuer quebra a costela, é expulso no mesmo lance e desfalca Bayern em 2024

✅ FICHA TÉCNICA

BAYERN DE MUNIQUE X RB LEIPZIG

15ª RODADA - BUNDESLIGA

📆 Data e horário: sexta-feira, 20 de dezembro de 2024, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

📺 Onde assistir: SporTV e CazéTV

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Daniel Peretz; Laimer, Upamecano, Kim Min-jae e Raphael Guerreiro; Kimmich e Goretzka; Michael Olise, Jamal Musiala e Leroy Sané; Thomas Muller.



RB LEIPZIG (Técnico: Marco Rose)

Gulacsi; Seiwald, Orban e Geertruida; Henrichs, Kampl, Schlager e Nusa; Baumgartner, Sesko e Openda.

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional