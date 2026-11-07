Grosseto x Pescara: onde assistir, horário e escalações
Grosseto x Pescara: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Grosseto e Pescara se enfrentam neste domingo (8), às 8h30 (horário de Brasília), no Stadio Olimpico Carlo Zecchini, em Grosseto, pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Grosseto empatou com o Vado por 2 a 2 fora de casa, pela Serie C1, em 31 de outubro. Já o Pescara empatou com o Torres por 0 a 0 em casa, também pela Serie C1, em 31 de outubro.
Na tabela de classificação da Serie C1 2026/2027, o Grosseto ocupa a 7ª colocação, enquanto o Pescara está em 4º lugar, ambos no Girone B.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 8 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 8h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Olimpico Carlo Zecchini, Grosseto
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 8 de novembro de 2026, às 8h30
Local: Stadio Olimpico Carlo Zecchini, Grosseto
Rodada: 13
Fase: Girone B
Escalações prováveis
Grosseto
Técnico: P. Indiani
A. Marcu; M. Mannelli, F. Ampollini, D. Brenna e E. Pitti; M. Fiorani, L. Andreoli e M. Gaddini; F. Fabri, P. Fiorini e L. Gori.
Pescara
Técnico: A. Buscè
V. Fiorillo; G. Letizia, F. Nardin, R. Capellini e F. Donati; B. Erradi, L. Graziani e L. Valzania; M. D'Ausilio, G. Parigi e A. Ferraris.
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