Flamengo lança uniforme para a temporada 2025; confira fotos

O Flamengo e a Adidas lançaram, na manhã desta sexta-feira (11), o uniforme 2 do time carioca para a temporada 2025. A camisa, na cor branca, conta com detalhes rubro-negros nas mangas. A peça está sendo comercializada por meio do site da empresa de material esportivo. As versões masculina e feminina custam R$ 399,99, enquanto o modelo infantil sai por R$ 349,99.

O Rubro-Negro estreará o uniforme na partida contra o Grêmio, no domingo, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. A bola rola às 17h30 (de Brasília).

Lançamento do novo uniforme do Flamengo (Foto: Flamengo)

Os detalhes nas mangas da camisa fazem alusão ao urubu, mascote do Flamengo. O conjunto do uniforme conta com o calção na cor preta, com detalhes em vermelho, e o meião branco.

Vídeo do lançamento da nova camisa do Flamengo

O vídeo do lançamento da camisa do Flamengo contou com as participações dos seguintes atletas: Bruno Henrique, Cristiane Rozeira, Danilo, Juninho, Laysa e Luiz Araújo como modelos. Doulgas Telles, da base, também apareceu na filmagem.

