Dirigente do Grêmio diz que D’Alessandro “vai apanhar” na Arena

Diretor de futebol do Grêmio, Guto Peixoto disse que D'Alessandro, diretor esportivo do Internacional, "vai apanhar" no clássico Gre-Nal do Campeonato Brasileiro, que está previsto para acontecer no final de semana do dia 20 de abril, na Arena do Grêmio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

A ameaça ocorreu durante jantar do "Grêmio Unido", movimento político do Tricolor Gaúcho, e serviu como resposta a D'Alessandro. Em vídeo dos bastidores do Gre-Nal de volta da final do Campeonato Gaúcho, divulgado pelo Inter, o diretor esportivo colorado aparece pedindo aos jogadores que "pisem na cabeça" dos gremistas.

— Eu lembro dele [D'Alessandro] muito mais pelo arrego do que pisando na cabeça de gremista. A imagem que tenho dele é dele pedindo arrego no vestiário do Grêmio. Ele não pisa na cabeça de ninguém, rapaz. Ele vai chegar na Arena agora dia 20 e vai apanhar, é isso que vai acontecer — ameaçou Guto ao ser questionado por um correligionário do "Grêmio Unido" sobre a atitude de D'Alessandro.

continua após a publicidade

D'Alessandro, diretor esportivo do Internacional. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O "arrego" a que o dirigente do Grêmio se refere é um episódio que entrou para o folclore do clássico Gre-Nal. Em 2018, após vitória tricolor, por 2 a 1, no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho, alguns jogadores colorados, com D'Alessandro como líder, teriam pedido para os gremistas darem trégua nas provocações.

"Grêmio Unido" divulga nota e lamenta que vídeo tenha vazado

Em nota oficial, o "Grêmio Unido" lamenta que o vídeo em que Guto Peixoto ameaça D'Alessandro tenha vazado. Segundo o movimento, se tratava de um debate "restrito ao ambiente interno, destinado à troca de ideias e à construção de decisões coletivas. O conteúdo, que deveria permanecer no contexto da discussão privada, foi exposto de forma inadequada, comprometendo a transparência e a confiança necessárias para o bom andamento de nossos trabalhos".

continua após a publicidade

Ainda de acordo com o "Grêmio Unido", serão adotadas "medidas cabíveis para reforçar nossos protocolos de segurança e evitar que situações como essa voltem a ocorrer". O movimento também se diz comprometido "com a ética, o respeito e a responsabilidade em nossas atividades".