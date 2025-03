“Fiquei surpreso”, admite goleiro do Grêmio contratado após ser rebaixado no Gauchão

O Grêmio apresentou oficialmente, no início da tarde desta quarta-feira (26), o goleiro Jorge. O arqueiro de 23 anos chega ao Tricolor, com contrato de dois anos, após ter sido rebaixado, no Campeonato Gaúcho, com o Pelotas.

Antes do áureo-cerúleo, Jorge havia passado por outras equipes do interior gaúcho, como Santa Cruz, Glória e Gaúcho. Também por causa disso, o goleiro admitiu, em sua entrevista coletiva de apresentação, que não esperava a procura do Grêmio.

Jorge disputou o Campeonato Gaúcho de 2025 pelo Pelotas. (Foto: Divulgação/AI ECP)

— O pessoal do Grêmio me chamou, não estava esperando. Fiquei até surpreso. Sou novo, joguei o Gauchão, já tinha jogado mais campeonatos, mas não estava esperando esse convite, essa proposta que o Grêmio fez. Conversamos e logo resolvemos. Estava um pouco ansioso, queria vir logo trabalhar aqui — contou.

Jorge revelou ser torcedor do Grêmio desde pequeno

Natural de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, Jorge revelou que é torcedor do Grêmio desde criança. Um motivo a mais para agarrar com "unhas e dentes", como o próprio goleiro citou, a oportunidade no Tricolor Gaúcho.

— A minha perspectiva é a melhor possível. Vou trabalhar muito aqui. Eu, como gremista de coração, desde pequeno, quero ajudar o máximo possível, crescer na carreira. A oportunidade de vestir essa camisa, vestir esse manto, quero aproveitar da melhor maneira -- afirmou.

Apesar da fome de Jorge, ele dificilmente deve receber chances de jogar no Grêmio, ao menos neste primeiro momento. À sua frente, na hierarquia da meta gremista, estão Tiago Volpi e Gabriel Grando. O Tricolor ainda conta com Thiago Beltrame, oriundo das categorias de base. Nos últimos dias, Adriel foi emprestado para o Athletic-MG.