Dirigente rebate críticas sobre formação de goleiros do Grêmio: “temos três da base”

Após contratar Jorge, de 23 anos, rebaixado com o Pelotas no Campeonato Gaúcho, o Grêmio recebeu críticas pela sua formação de goleiros. Na apresentação do novo arqueiro, no início da tarde desta quarta-feira (26), no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre, o diretor de futebol Guto Peixoto tratou de rebatê-las, mesmo sem ser questionado sobre o tema.

— O Grêmio formou uma equipe de goleiros, gosto de chamar de equipe, que tem um goleiro experiente, que é o Volpi, tem uma jovem promessa, que está chegando agora, que é Jorge, e dois goleiros da base, que são o Gabriel Grando e o Thiago [Beltrame]. E não estou nem contando o Adriel, cujos direitos econômicos são do Grêmio. Então, de cinco goleiros, três são da nossa base — lembrou Guto.

Gabriel Grando em treinamento do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O dirigente gremista reforçou que essa é uma "cultura do clube", e que o Tricolor Gaúcho "de maneira nenhuma vai deixar de valorizar os atletas da sua base".

Guto Peixoto relembrou goleiros formados nas categorias de base do Grêmio

Para exemplificar isso, Guto também citou goleiros formados nas categorias de base do Grêmio que não estão mais no clube. O primeiro foi Marcelo Grohe, campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, da Recopa Gaúcha e tetracampeão estadual pelo Tricolor Gaúcho, que desde 2019 está na Arábia Saudita.

Marcelo Grohe comemora títula da Recopa Sul-Americana pelo Grêmio em 2018. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

— Hoje, na Série A do Brasileirão, além do Grêmio, tem três goleiros formados aqui: o Cássio [Cruzeiro], o Léo Jardim [Vasco] e o Brenno [Fortaleza]. E são três gerações diferentes. O Cássio é mais da antiga, um goleiro experiente, o Léo Jardim idade média e o Brenno também uma jovem promessa — recordou o dirigente.