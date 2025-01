Grêmio e São Luiz se enfrentam neste sábado (1), em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), com transmissão da Globo e Premiere (TV por assinatura). ➡️ Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Corinthians e Noroeste

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X SÃO LUIZ

4ª RODADA - CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: sábado, 1º de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

➡️Campeonato Gaúcho 2025: Guia Lance! traz todas as informações

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Gustavo Quinteros)

Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery; Dodi (Cuéllar), Villasanti, Pavón, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

continua após a publicidade

SÃO LUIZ (Técnico: Alessandro Telles da Silva)

Paulo Gianezini; Diego Gabriel, Ricardo, Bruno Jesus, Marcio Duarte, Cleison Tetê, Anderson Recife, Garré, Adailson, Luiz Henrique e Marlon Martins.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio