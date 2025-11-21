GP de Las Vegas: horário e onde assistir classificação da F1 nesta madrugada

A Fórmula 1 (F1) chega em Las Vegas para a 22ª etapa da temporada. A prova noturna acontece em quatro dias, já que as sessões são durante a noite e madrugada do Brasil. Para a segunda noite de ação na pista, a F1 realiza o treino livre 3 e a classificação. O último treino acontece nesta sexta-feira (21), às 21h30 (de Brasília). Já a classificação é na madrugada de sexta-feira para sábado, a partir de 1h. O treino livre 3 tem transmissão do BandSports e F1TV, enquanto a classificação também passa na Band.

Charles Leclerc liderou a primeira sessão de treino livre do Grande Prêmio de Las Vegas de F1. O piloto monegasco marcou 1:34.802, a volta mais rápida do TL1. O segundo lugar foi de Alex Albon e o terceiro de Yuki Tsunoda. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi 19º e ficou atrás do colega de equipe Nico Hulkenberg, 18º.

Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

No segundo treino livre, Lando Noris foi líder e Gabriel Bortoleto ficou em último. Quando faltavam 20 minutos para o fim, a tampa de um bueiro se soltou, fazendo com que o treino ficasse paralisado por cerca de 15 minutos. A sessão foi retomada quando faltavam 5 minutos para o fim. Faltando dois minutos para acabar, a bandeira vermelha foi reacionada para manutenção da pista.

GP de Las Vegas de F1: horários e onde assistir

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 21h (de Brasília) | BandSports e F1TV

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 2 - 1h | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO

🏎️ Classificação - 1h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 22 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 1h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real