Goiás recebe o Novorizontino, neste domingo (24), em duelo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília) e os times entram em campo no Serrinha, em Goiânia (GO). O confronto será transmitido exclusivamente pelo Sportv, Premiere e Canal GOAT. ➡️ Clique para assistir no Sportv

✅ FICHA TÉCNICA

GOIÁS X NOVORIZONTINO

38ª RODADA - BRASILEIRÃO SÉRIE B

📆 Data e horário: domingo, 24 de novembro, 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Serrinha, em Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: Sportv, Premiere e Canal GOAT

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GOIÁS (Técnico: Vagner Mancini)

Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Messias e Sander; Marcão, Rafael Gava, Juninho e Ian Luccas; Paulo Baya e Breno Herculano.

NOVORIZONTINO (Técnico: Eduardo Baptista)

Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Geovane, Eduardo, Marlon e Waguininho; Pablo Dyego e Neto Pessôa.

