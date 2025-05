Goiás x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Goiás x Coritiba GEC CFC 7ª rodada Campeonato Brasileiro - Série B Data e Hora sábado, 10 de maio, às 18h30 (de Brasília) Local Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO) Árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS) Assistentes Maira Mastella Moreira (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS) Var Emerson de Almeida Ferreira (MG) Onde assistir

Goiás e Coritiba se enfrentam neste sábado (10), às 18h30 (horário de Brasília), na Serrinha, em Goiânia. O confronto, válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Disney+ e ESPN.

O Esmeraldino começou a rodada na vice-liderança, com 13 pontos. O Coxa está um pouco atrás, com 10 pontos, na sétima colocação.

Como chegam os dois times?

O Goiás vem de duas vitórias consecutivas: 2 a 1 no Avaí (casa) e 1 a 0 contra o Botafogo-SP (fora). A sequência positiva fez o time entrar no G-4 e brigar pela liderança da competição - o rival Vila Nova lidera, com a mesma pontuação.

Como mandante, o Esmeraldinho venceu o Leão catarinense e o Amazonas, além de empatar o clássico frente ao Vila. Para o jogo, o técnico Vagner Mancini deve manter a formação pela terceira partida seguida. A única dúvida é o lateral-esquerdo Lucas Lovat, que deixou o último jogo com dores musculares - Anthony e Danilo são as alternativas.

O Coritiba chega de derrota por 2 a 1, de virada, para a Ferroviária, fora de casa - o revés fez a equipe alviverde sair do G-4. Como visitante, o Coxa tem uma vitória diante da Chapecoense e duas derrotas para o Remo e a Locomotiva.

O técnico Mozart tem os retornos do goleiro Pedro Morisco e do atacante Nicolas Careca, recuperados de lesão. A tendência do treinador é de repetir a escalação pelo quarto jogo consecutivo.

Goiás e Coritiba se enfrentaram em 2023, pela Série A. Foto: Gabriel Thá/Coritiba

Confira as informações do jogo entre Goiás x Coritiba:

✅ FICHA TÉCNICA

GOIÁS X CORITIBA

7ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE B

📆 Data e horário: sábado, 10 de maio, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO GOIÁS (Técnico: Vagner Mancini)

⁠Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat (Anthony ou Danilo); Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho.

ESCALAÇÃO DO CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Rangel; Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo e Zeca; Machado, Sebastián Gómez, Wallisson (Vini Paulista) e Josué; Lucas Ronier e Gustavo Coutinho.