Neste sábado (15), Fulham e Nottingham Forest se enfrentam pela 25ª rodada da Premier League. O duelo será disputado no Estádio Craven Cottage, em Londres, na Inglaterra. A bola está prevista para rolar a partir das 12h (de Brasília). O confronto terá transmissão da ESPN 2 (canal fechado) e pela Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

No embate, os dois times lutarão por brigas diferentes. O Fulham, time da casa, vai a campo buscando os três pontos essenciais para continuar na luta pela classificação a uma competição europeia. O Nottingham Forest, por outro lado, vai a campo em busca da vice-liderança na Premier League.

No entanto, apesar do Forest fazer temporada melhor, quem tem vantagem no retrospecto entre os clubes é o Fulham, vencendo 7 das últimas 10 partidas. O Nottingham venceu três partidas.

O Nottingham vai a campo após uma goleada aplicada ao Brighton. O time venceu por 7 a 0 e se consolidou no top-3 da Premier League. Nas últimas sete partidas, o clube venceu cinco jogos, perdeu um, no qual foi goleado pelo Bournemouth, e empatou um jogo. A equipe está na 3ª colocação, 10 pontos atrás do líder Liverpool e quatro pontos atrás do Chelsea, último time na zona de classificação para Champions League.

Nottingham Forest em ação pela Premier League (Foto: MDI/Shutterstock)

O Fulham, por outro lado, está no meio da tabela. O clube faz campanha morna na Premier League, mas está mais perto da zona de classificação para competições europeias do que da zona de rebaixamento. A equipe se encontra na 9ª posição na competição e nas últimas oito partidas, venceu quatro, empatou e perdeu duas, sendo as derrotas e o empates na Premier League. Duas das vitórias também foi na liga, enquanto as outras pela Copa da Inglaterra.

✅ FICHA TÉCNICA

FULHAM X NOTTINGHAM FOREST

25º RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: Sábado, 15 de fevereiro de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Craven Cottage, em Londres, na Inglaterra

📺 Onde assistir: ESPN 2 (canal fechado) e Disney+ (streaming)

FULHAM: Emiliano Martínez; Lucas Digne, Tyrone Mings, Ezri Konsa, Matty Cash; Amadou Onana, Boubacar Kamara; Morgan Rogers, Youri Tielemans, Leon Bailey; Ollie Watkins

NOTTINGHAM FOREST: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Traore, Smith Rowe, Iwobi; Jimenez

