Everton e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (12), em partida atrasada válida pela 15ª rodada da Premier League. A bola às 16h30 (de Brasília), no Goodison Park, em Liverpool, com transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+(Streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

Tudo sobre o jogo entre Everton e Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Everton x Liverpool

24ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 12 de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília);

📍 Local: Goodison Park, em Liverpool;

📺 Onde assistir: Disney+ e ESPN;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

EVERTON (Técnico: David Moyes)

Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Gueye, Garner, Doucoure, Ndiaye; Beto.

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Luis Díaz, Gakpo.

Time do Liverpool é líder da Premier League 2024-25 (Foto: Reprodução/Instagram)

