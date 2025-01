Fulham x Ipswich: onde assitir, horário e prováveis escalações do jogo da Premier League

Fulham e Ipswich se enfrentam neste domingo (5) pela 20° rodada da Premier League. A bola rola a partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio Craven Cottage, em Londres, na Inglaterra, e terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado). ➡️Clique para assistir no Disney+

A equipe da casa ocupa a 9° posição na tabela, com 29 pontos acumulados, até o momento. O Ipswich, por sua vez, esta na 18° colocação, com apenas 15 pontos e precisa vencer a partida para sair da zona de rebaixamento. Os clubes se enfrentaram nove vezes pela Premier League, com três vitórias para Ipswich Town, três empates e três vitórias para Fulham.

Fulham e Ipswich se enfrentam neste domingo (5) (Foto: Glyn KIRK / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Fulham x Ipswich Town

20° Rodada - Premier League

📆 Data e horário: domingo, 5 de janeiro de 2025, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Craven Cottage, em Londres, na Inglaterra

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FULHAM: B.Leno, T.Castagne, A.Robinson, J.Andersen, C.Bassey, Smith Rowe, S.Lukic, A. Pereira, Jimenez, H.Wilson e Iwobi. Técnico: Marco Silva.

IPSWICH: C.Walton, O'Shea, L.Davis, Woolfenden, J.Greaves, Morsy, Broadhead, W.Burns, Hutchinson, J.Cajuste e L.Delap. Técnico: Kieran McKenna.