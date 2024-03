Fortaleza é vice-líder do Grupo B (Foto: Aldo Carvalho/ Agif/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/03/2024 - 10:10 • Fortaleza (CE)

O Fortaleza recebe o Vitória na Arena Castelão neste sábado (23), às 20h30 (de Brasília), pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. O jogo terá transmissão de DAZN (streaming) e Nosso Futebol (pay-per-view). Os mandantes ocupam a vice-liderança do Grupo B com 8 pontos, enquanto os visitantes são vice-lanternas do Grupo A, porém com a mesma pontuação.

Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o confronto do Fortaleza com o Vitória (onde assistir, horário, escalações e local).

✅FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Vitória

7ª rodada da Copa do Nordeste

Data e horário: sábado, 23 de março de 2024, às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Onde assistir: DAZN (streaming) e Nosso Futebol (pay-per-view)

Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Maxwell Rocha (AL) e Esdras Mariano (AL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Tomás Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison e Kauan; Machuca, Moisés e Pikachu; Lucero

VITÓRIA (Técnico: Léo Conde)

Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira, Léo Naldi e Rodrigo Andrade; Osvaldo, Matheuzinho e Alerrandro

Fortaleza enfrenta o Vitória pela Copa do Nordeste (Foto: Aldo Carvalho/ Agif/Gazeta Press)