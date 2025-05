Ficha do jogo FOR RET Terceira fase Copa do Brasil Data e Hora Quarta-feira (21), às 19h (de Brasília) Local Arena Castelão, em Fortaleza Árbitro Flávio Rodrigues de Souza (SP) Assistentes Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) Var José Cláudio Rocha Filho (SP) Onde assistir

Fortaleza e Retrô e enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. A partida é válida pela volta da terceira fase da Copa do Brasil de 2025. O jogo será transmitido pelo SporTV (canal fechado) e pelo Premiere.

No jogo de ida, o Fortaleza visitou o Retrô e começou perdendo, mas Lucero igualou o marcador nos minutos finais. Assim, com o 1 a 1, o Tricolor precisa de uma vitória simples para avançar às oitavas de final - o mesmo vale para o Retrô.

Qualquer empate levará o confronto para os pênaltis, como aconteceu quando os times se encontraram no Castelão em 2024. Naquele duelo, em jogo único pela segunda fase, o Leão avançou nas penalidades após 0 a 0 no tempo normal.

O Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda deve entrar em campo com: João Ricardo, Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Rossetto, Martínez (Pol Fernández) e Pochettino; Marinho, Lucero (Deyverson) e Breno Lopes.

Do outro lado, o Retrô viu o técnico Milton Mendes ser demitido após os últimos resultados. Com o interino Wires Souza, o clube superou o Itabaiana por 1 a 0 em seu jogo mais recente. O time deve ir a campo com os seguintes nomes: Fabián Volpi; Bruno, Claudinho, Rayan e Salomão; Jonas, Richard Franco e Radsley; Mike, Maycon Douglas e Fialho.

Fortaleza x Retrô: ingressos

Os ingressos para o duelo deste sábado seguem disponíveis em lojas oficiais e no site Leão Tickets. Diversos setores já estão com entradas esgotadas.

✅ FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Retrô

Terceira fase - Copa do Brasil (jogo de volta)

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de maio, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza;

👁️ Onde assistir: SporTV e Premiere.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA: João Ricardo, Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Rossetto, Martínez (Pol Fernández) e Pochettino; Marinho, Lucero (Deyverson) e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

RETRÔ: Fabián Volpi; Bruno, Claudinho, Rayan e Salomão; Jonas, Richard Franco e Radsley; Mike, Maycon Douglas e Fialho. Técnico: Wires Souza.