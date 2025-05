O Fortaleza continua com a venda de ingressos para a partida diante do Retrô, na Arena Castelão. As equipes se enfrentam na quarta-feira (21), a partir das 19h (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

As entradas podem ser compradas em lojas físicas e pelo site Leão Tickets, com alguns setores já esgotados. Check-ins de sócios já estão liberados. Confira abaixo os valores:

Inferior Sul: R$ 15 (meia - esgotado) | R$ 30 (inteira)

Inferior Norte: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Setor Especial: R$ 30 (meia - esgotado) | R$ 60 (inteira)

Inferior Central Bossa Nova: R$ 40 (meia - esgotado) | R$ 80 (inteira)

Setor Premium: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

Visitante (Superior Norte): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Fortaleza precisa de uma vitória simples contra o Retrô

No jogo de ida, o Fortaleza visitou o Retrô e começou perdendo, mas Lucero igualou o marcador nos minutos finais. Assim, com o 1 a 1, o Tricolor precisa de uma vitória simples para avançar às oitavas de final - o mesmo vale para o Retrô.

continua após a publicidade

Qualquer empate levará o confronto para os pênaltis, como aconteceu quando os times se encontraram no Castelão em 2024. Naquele duelo, em jogo único pela segunda fase, o Leão avançou nas penalidades após 0 a 0 no tempo normal.

Partida entre Retrô e Fortaleza, pela Copa do Brasil de 2025. As equipes empataram em 1 a 1 (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

➡️ Com recordes e títulos, Vojvoda completa 4 anos de Fortaleza

Agenda do Fortaleza

Em seu jogo mais recente, pelo Brasileirão 2025, o Fortaleza visitou o Vasco e foi derrotado por 3 a 0. Após duelar contra o Retrô, a equipe terá pela frente o Cruzeiro, novamente na Arena Castelão, no domingo (25).