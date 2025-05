Fortaleza detalha lesões de Lucas Sasha, Moisés e Rodrigo

O Fortaleza abordou, em vídeo publicado na última segunda-feira (19), as lesões dos atletas Lucas Sasha, Moisés e Rodrigo. Os detalhes foram citados por Roberto Oliveira, médico do clube.

O volante Lucas Sasha sofreu um trauma em seu antebraço direito no sábado (17), quando o Tricolor visitou o Vasco e foi derrotado por 3 a 0. Os exames mostraram uma fratura no osso do rádio, com indicação de tratamento cirúrgico. O prazo para o retorno de Sasha é de aproximadamente dois meses.

Em rede social, o meio-campista lamentou a contusão e frisou o desejo de retornar aos campos assim que possível.

— Na hora não imaginei ter sido algo sério, mas com o passar dos minutos a dor foi aumentando até que ficou insustentável e impossível de continuar em campo. Após realizar exames e confirmar a fratura do braço, passei por cirurgia que foi um sucesso, graças a Deus. Agora é focar na recuperação para estar de volta aos gramados o mais rápido possível - disse.

Já o atacante Moisés sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda, na partida contra o Internacional. Após marcar gol que viria a ser anulado, Moisés foi empurrado por Deyverson na comemoração e sentiu a contusão.

O prazo estimado para a recuperação era de seis semanas, mas Moisés voltou a sentir dores e precisou passar por um tratamento específico na cicatriz da lesão.

Conforme Roberto, o procedimento será intensificado nos próximos dias. Tanto Sasha quanto Moisés devem retornar após a pausa para o Mundial de Clubes, como aponta a equipe.

Reforço do Fortaleza que ainda não atuou

O meio-campista Rodrigo, contratado pelo Fortaleza junto ao Maringá em abril, ainda não fez a sua estreia pelo Leão. Rodrigo estava com dores na perna direita quando chegou e, ao ser reavaliado, foi submetido a um tratamento específico de um mês.

O reforço está passando por recondicionamento físico e segue em observação. O trabalho em campo deve se iniciar nesta semana. O Tricolor pagou R$ 4 milhões ao Maringá para adquirir 60% de seus direitos econômicos.

Agenda do Fortaleza

Depois do revés, o Fortaleza volta as suas atenções para a Copa do Brasil. O clube recebe o Retrô na quarta-feira (21), na Arena Castelão pela volta da terceira fase do torneio. Na ida, os times empataram em 1 a 1.