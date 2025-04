Relembre jogo entre Fortaleza e Retrô na Copa do Brasil de 2024

O Fortaleza visita o Retrô nesta terça-feira (29), na Arena Pernambuco, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h (de Brasília). As equipes se enfrentaram na segunda etapa do torneio de 2024 e, na ocasião, o Tricolor avançou em jogo único.

Neste ano, com um formato diferente para a disputa, o jogo de volta acontecerá no dia 21 de maio, tendo mando do Tricolor, na Arena Castelão. O time de Vojvoda entrou na competição apenas nesta fase, visto que está disputando a Copa Libertadores.

Veja como foi Fortaleza x Retrô em 2024

No dia 14 de março de 2024, Fortaleza e Retrô duelaram pela segunda fase da Copa do Brasil. Em jogo único, na Arena Castelão, o Leão pressionou o adversário e criou chances, mas não conseguiu marcar gols. Assim, o 0 a 0 permaneceu no tempo normal e a disputa foi para os pênaltis.

O Fortaleza perdeu as suas duas primeiras cobranças, com Calebe e Lucero, mas o Retrô também desperdiçou as duas iniciais, com uma defesa de João Ricardo. Na sequência, Kervin Andrade, Zé Welison e Tinga marcaram para os cearenses, garantindo a vaga. Os pernambucanos ainda desperdiçaram outra tentativa, somando dois acertos dentre cinco pênaltis.

As temporadas de Fortaleza e Retrô

Abordando os desempenhos em 2025, os rivais compartilham o fato de que foram vice-campeões dos seus estaduais. O Fortaleza foi superado pelo Ceará com um 2 a 1 no agregado, enquanto que o Retrô empatou em 2 a 2 no total e perdeu para o Sport nos pênaltis.

Pela Série A, o Leão soma seis pontos em seis rodadas e é o 15º colocado. Na Série C, o Retrô tem quatro pontos após três jogos e está na oitava posição da tabela.