Fortaleza x Maracanã: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Cearense

Fortaleza e Maracanã se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A partida válida pela terceira rodada do Campeonato Cearense terá transmissão ao vivo do canal GOAT (Youtube).

O Fortaleza é o líder do Grupo B do estadual com seis pontos somados. No último confronto, a equipe atropelou o Cariri por 7 a 0 e busca mais uma vitória para consolidar sua posição como um dos favoritos ao título.

Davi Luiz é um dos principais reforços do clube cearence para a temporada. O jogador iniciou suas atividades no clube nesta terça-feira (21), com um dia repleto de compromissos que incluíram exames médicos e sua apresentação oficial no Centro de Excelência Alcides Santos. O zagueiro, contratado até o fim de 2026 com possibilidade de extensão por mais um ano, já se encontra regularizado e disponível para jogar.

O Maracanã, por sua vez, é o terceiro colocado, com quatro pontos somados no Grupo A e na última partida empatou com o Tirol por 1 a 1.

Fortaleza e Maracanã se enfrentam nesta quinta (30) (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Tudo sobre o jogo entre Fortaleza e Maracanã (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA x MARACANÃ

3ª RODADA- CAMPEONATO CEARENSE

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza;

📺 Onde assistir: Canal GOAT (Youtube).

