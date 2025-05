Fortaleza x Cruzeiro: onde assistir, horário e prováveis escalações

Fortaleza e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (25), às 20h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vivem momentos distintos na competição. O Tricolor do Pici está em 14º lugar, até o início da rodada, com 10 pontos, e a Raposa é o terceiro colocado com 17 pontos. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, não terá o atacante Marinho (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Os resultados recentes das duas equipes também são distintos. Na rodada passada do Brasileirão, o Fortaleza perdeu para o Vasco por 3 a 0, sábado (17), em São Januário. E, na quarta-feira (21), a equipe cearense foi eliminada na terceira fase da Copa do Brasil pelo Retrô nos pênaltis.

O Cruzeiro não perde há oito partidas e, na rodada passada do Brasileirão, empatou por 0 a 0 com o Atlético-MG, domingo (18). Na quinta-feira (22), a Raposa garantiu presença nas oitavas de final da Copa do Brasil, ao vencer o Vila Nova-GO por 3 a 0, no Serra Dourada.

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda não terá o atacante Marinho, expulso na derrota para o Vasco. o atacante Moisés, com lesão muscular, não joga desde 13 de abril, e o meio-campo Lucas Sasha sofreu trauma no braço direito contra o Vasco. Matheus Rossetto, com edema na panturrilha, não atuou contra o Retrô e também pode ficar fora diante do Cruzeiro.

Técnico Leonardo Jardim não poderá contar com Matheus Pereira, suspenso (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O técnico português Leonardo Jardim também perdeu um titular por suspensão: o meia Matheus Pereira está com três cartões amarelos. O lateral-direito Fagner, poupado no jogo contra o Vila Nova-GO, volta ao time. O atacante Wanderson, que não jogou quinta-feira (22), por causa de trauma no joelho esquerdo, ainda é dúvida.

Veja as estatísticas de Fortaleza x Cruzeiro

As duas equipes já se enfrentaram 17 vezes pelo Campeonato Brasileiro, e a vantagem da equipe mineira é muito grande. O Cruzeiro venceu oito jogos, e o Fortaleza, apenas quatro - houve cinco empates. Foram 19 gols cruzeirenses e 11 do time cearense. No Brasileirão do ano passado, houve empate por 1 a 1 no Castelão, e o Fortaleza venceu por 2 a 1, em Cariacica (ES), com mando da Raposa.

Confira as informações de Fortaleza x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X CRUZEIRO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 10ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 25 de maio de 2025, às 20h30

📍 Local: Arena Castelão, Fortaleza

📺 Onde assistir: Sportv, Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto (Pol Fernández), Emmanuel Martínez e Pochettino; Deyverson, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CRUZEIRO: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Eduardo; Wanderson (Gabigol) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.