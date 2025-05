Leonardo Jardim avisa que espera mais da equipe do Cruzeiro

Com a vitória por 3 a 0 sobre o Vila Nova-GO, quinta-feira (22), no Serra Dourada, pela Copa do Brasil, o Cruzeiro alcançou uma sequência de oito partidas sem derrota, com seis vitórias e dois empates, incluindo Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. O técnico Leonardo Jardim, na entrevista coletiva após o jogo, fez questão de ressaltar que a equipe, no entanto, ainda não chegou ao ápice.

- Claro que é uma boa sequência e estou satisfeito com o que a equipe vem mostrando. Mas esperamos que exista sempre evolução quando trabalhamos. Nesse momento, o Cruzeiro tem um longo caminho, não ganhou nada ainda – afirmou Leonardo Jardim.

O técnico do Cruzeiro lembrou que tem apenas pouco mais de três meses de trabalho na Toca da Raposa:

- É quase um reinício de projeto. Acredito que vamos progredir. Os próprios jogadores conhecem cada vez mais nossa ideia, a ideia da comissão técnica e a forma de trabalhar, então estão a evoluir. Hoje é mais difícil armar a equipe do que há um mês. Os que têm entrado têm mostrado competência para, possivelmente numa falha de outro jogador, jogarem – disse.

Meia Eduardo fez os dois primeiros gols do Cruzeiro no Serra Dourada (Foto: Heber Gomes/Cruzeiro)

Leonardo Jardim está satisfeito com rendimento dos reservas no Cruzeiro

Leonardo Jardim mostrou-se satisfeito pelo futebol que o Cruzeiro apresenta, mesmo quando alguns titulares ficam de fora, como foi no jogo diante do Vila Nova-GO:

- Foi importante o Cruzeiro jogar de forma responsável e não pensar no Fortaleza antes do tempo. Sou daqueles que têm opinião de que dois, três, quatro jogadores que a gente possa alterar não podem mudar nosso DNA e mudar nada em relação ao respeito de vestir a camisa do Cruzeiro. Todos os jogadores interpretaram isso muito bem. Mudamos três jogadores, e a equipe continua competitiva e é isso que esperamos do elenco – avaliou o técnico do Cruzeiro.

Com a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro vai receber a premiação de R$ 3,638 milhões da CBF. Agora, o clube aguarda o sorteio dos confrontos da próxima fase, em data ainda indefinida. Os jogos de ida serão nos dias 29, 30 e 31 de julho, e os da volta em 5, 6 e 7 de agosto.

Domingo (25), o Cruzeiro enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 20h30, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Matheus Pereira cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.