Fortaleza e CRB se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza (CE), em jogo válido pela Copa do Nordeste. A transmissão da partida será pela ESPN, Disney e Premiere.

O Fortaleza ocupa a 3ª colocação do grupo A com nove pontos conquistados em três vitórias e três derrotas. Atualmente o Leão está se classificando para a próxima fase, contudo, apesar da vantagem de pontos em relação aos clubes abaixo, ainda não tem sua vaga garantida por conta do saldo de gols.

Por outro lado, o CRB está em 6° com seis pontos conquistados em uma vitória, três empates e duas derrotas. O Galo da Praia necessita de uma vitória sobre o Fortaleza e contar com tropeços de Sousa e Ferroviário para se classificar para a próxima fase.

✅ FICHA TÉCNICA

Fortaleza x CRB

Copa do Nordeste (7ª rodada)

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de março de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Castelão, em Fortaleza (CE);

📺Onde assistir: ESPN, Disney e Premiere.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Eros Mancuso, Titi, David Luiz e Diogo Barboza; Pol Fernandez (Rosetto), Lucas Sasha e Pochettino (Kervin Andrade); Moisés, Marinho e Lucero.

CRB (Técnico: Umberto Louzer)

Vitor Caetano; Willian Bahia, Miranda, Henri Santos e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, David, Danielzinho, Hayner e Léo Pereira; Anselmo Ramon.

