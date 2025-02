Fortaleza e Ceará se enfrentam neste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza (CE), em jogo válido pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. As duas equipes ocupam a liderança de seus respectivos grupos: o Vozão está em primeiro no A, enquanto o Leão do Pici descansa na ponta do B. Ambas têm 100% de aproveitamento, com 12 pontos em quatro jogos, o que amplia a importância e dificuldade do embate direto. O confronto terá transmissão da TV Brasil, da Globo-CE, da TV Ceará (na televisão e no YouTube), da FCF TV e do Canal GOAT.

✅ FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Ceará

5ª rodada - Campeonato Cearense

📆 Data e horário: sábado, 8 de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: TV Brasil (TV aberta); Globo-CE (TV aberta local); TV Ceará (televisão e YouTube); FCF TV (YouTube); e Canal GOAT (YouTube)

🕴️ Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (árbitro); Victor Hugo Imazu dos Santos e Gizeli Casaril (auxiliares); Charly Wendy Straub Deretti (quarta árbitra)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Brítez e Diogo Barbosa; Pol Fernández, Emmanuel Martínez e Pochettino; Marinho, Moisés e Lucero



CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marlon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Lourenço e Matheus Araújo; Aylon, Pedro Henrique e Fernandinho

