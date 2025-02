Mercado da Bola: Botafogo anuncia contratação de Rwan Cruz, ex-Vasco

O Botafogo anunciou, na manhã desta sexta-feira (7), a contratação de Rwan Cruz, ex-atacante do Ludogorets, da Bulgária, com passagens por Vasco e Santos no futebol brasileiro. O jogador chega como o quinto reforço desta janela de transferências, e o acordo foi fechada por 8 milhões de euros, em torno de R$ 47,8 milhões, por quatro anos de contrato.

- A vida é muito melhor quando enxergada em Preto & Branco! Bem-vindo ao ALVINEGRO, Rwan Cruz! - escreveu o Botafogo.

O Alvinegro vai adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta de maneira parcelada e quitará o valor durante os anos. É um modelo de negócio que tem sido favorável para a SAF em grandes contratações.

Rwan Cruz foi revelado pelo Santos

Rwan Cruz foi revelado pelo Santos, onde jogou 37 jogos pelo profissional, com 10 gols e três assistências. Em 2023, o jogador chegou ao Vasco por empréstimo, mas não conseguiu uma boa sequência na equipe cruz-maltina, onde atuou em apenas dois jogos, sem participar de gols.

Pelo Ludogorets, Rwan Cruz atuou por 81 jogos, marcou 28 gols e deu 11 assistências. Além disso, conquistou a Liga Bulgária 2023/24 e a Supertaça da Bulgária em 2023.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (9), contra o Madureira, às 16h (de Brasília). A bola rola no Estádio Nilton Santos, pela nona rodada do Campeonato Carioca. O Glorioso é o quarto colocado e deve ir a campo com a equipe titular.

Na quinta-feira (6), o Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, no estádio Moça Bonita, com gol de Kayke aos 45 minutos do segundo tempo. Apesar da vitória, o que chamou atenção foi a quantidade de lesões durante a partida. O técnico Carlos Leiria exaltou a equipe, mas criticou as condições do gramado.

