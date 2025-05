Ficha do jogo FOR COL 4ª Rodada Copa Libertadores Data e Hora Terça-feira (6), às 21h30 (de Brasília) Local Arena Castelão, em Fortaleza Árbitro Jesus Valenzuela (Venezuela) Assistentes Tulio Moreno (Venezuela) e Erizon Nieto (Venezuela) Var Antonio Garcia (Uruguai) Onde assistir

Fortaleza e Colo-Colo se enfrentam nesta terça-feira (6), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo será transmitido pelo Paramount+ (streaming).

Com quatro pontos no grupo, o Fortaleza recebeu a vitória na partida cancelada diante dos chilenos, como determinou a Conmebol. Assim, o Tricolor ocupa a terceira posição na chave E. O líder Atlético Bucaramanga-COL tem cinco e o Racing-ARG é o vice, com quatro. Os ingressos para o duelo desta terça seguem disponíveis em lojas oficiais e no site Leão Tickets.

O time cearense vem de empate em 0 a 0 com o São Paulo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda deve entrar em campo com: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Titi (Gustavo Mancha) e Bruno Pacheco; Pol Fernández, Rossetto e Martínez; Marinho, Lucero (Deyverson) e Breno Lopes.

Do outro lado, o Colo-Colo tem dois pontos e é o lanterna da chave no torneio internacional. Punida pela Conmebol, a equipe não poderá ter torcedores na partida. O time de Jorge Almirón deve ir a campo com os seguintes nomes: Cortés; Isla, Saldivia, Vegas e Wienberg; Pavez e Pizarro; Vidal, Aquino e Cepeda; Correa.

