Fortaleza comenta presença de torcedores do Colo-Colo na cidade

O Fortaleza comentou, em nota oficial divulgada no último domingo (4), a respeito da presença de torcedores do Colo-Colo-CHI na cidade. As equipes se enfrentam na terça-feira (6), na Arena Castelão, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Após a invasão de campo durante o duelo entre os clubes no Chile, a Conmebol declarou o Leão como vencedor da partida. Em relação às punições para o Colo-Colo, serão cinco partidas sem torcedores em casa e mais cinco sem torcida como visitantes na competição. Ademais, a entidade aplicou uma multa em dinheiro.

Nessa linha, o Tricolor disse que "tem ciência da presença de torcedores do Colo-Colo na capital cearense, inclusive em algumas de suas lojas oficiais" e que não disponibilizará ingressos para o setor visitante. Relatos nas redes sociais indicaram que chilenos estariam comprando entradas para áreas dos mandantes.

Confira a seguir a nota do Fortaleza na íntegra:

O Fortaleza Esporte Clube informa que, por determinação da CONMEBOL, não disponibiliza ingressos para o setor visitante na partida contra o Colo-Colo, válida pela CONMEBOL Libertadores, na próxima terça-feira (6), na Arena Castelão.

O clube também tem ciência da presença de torcedores do Colo-Colo na capital cearense, inclusive em algumas de suas lojas oficiais. Esse tema será tratado na reunião de segurança agendada para esta segunda-feira, 5 de maio.

O Fortaleza reitera que tomará todas as medidas cabíveis para garantir a segurança de sua torcida e o cumprimento das determinações estabelecidas pela CONMEBOL.

Libertadores: situação no grupo do Fortaleza

Ocupando o terceiro lugar na chave E, com quatro pontos, o Fortaleza fará dois jogos seguidos pela competição em casa e terá a chance de se aproximar de uma classificação para as oitavas.

O próximo rival na Arena Castelão será o Atlético Bucaramanga-COL, atual líder do grupo. Na última rodada, o Tricolor visitará o Racing-ARG.