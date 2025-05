Fortaleza será mandante em cinco dos seis próximos jogos; confira

O Fortaleza empatou com o São Paulo por 0 a 0 na última sexta-feira (2), no Morumbis, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Após a maratona de quatro jogos fora de casa, com quatro igualdades, a equipe será mandante em cinco das suas seis próximas partidas.

A sequência em casa terá início diante do Colo-Colo-CHI, na terça-feira (6), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Depois, o Tricolor recebe o Juventude pelo Brasileirão (10 de maio) e o Atlético Bucaramanga-COL em nova partida internacional (13 de maio).

Recentemente, a Conmebol declarou o Fortaleza como vencedor da partida cancelada contra o Colo-Colo. Assim, com quatro pontos, o clube pode se aproximar de uma classificação ao mata-mata caso vença os dois duelos seguintes no torneio.

No dia 17, o Tricolor fará a única viagem no recorte, para encarar o Vasco pela Série A. Na sequência, em duelo decisivo, o time recebe o Retrô na volta da terceira fase da Copa do Brasil (21 de maio). Na ida, as equipes ficaram no 1 a 1. Qualquer novo empate leva o encontro para os pênaltis.

Por fim, encerrando a sequência mencionada, o Fortaleza receberá o Cruzeiro no dia 25. Com isso, serão seis compromissos em 19 dias, sem semanas livres. As datas estão sujeitas a alterações por parte das federações.

Confira os seis próximos jogos do Fortaleza: