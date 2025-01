Fluminense e Inter de Limeira se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP), em jogo válido pela primeira rodada do grupo 10 da Copinha. O Tricolor vai com a força da Esquadrilha 07, multicampeã em categorias anteriores, para buscar o fim da escrita de 25 anos sem a conquista, enquanto os paulistas, mantendo a base do último ano, querem recuperar forças para fazer bonito e surpreender na competição. O duelo terá transmissão do SporTV e do Globoplay. ➡️ Clique para assistir no SporTV

continua após a publicidade

➡️ Seu clube na Copinha: Fluminense aposta em sucesso de Xerém para quebrar escrita de 25 anos

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Inter de Limeira

1ª rodada - Grupo 10 - Copinha

📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming)

🕴️ Arbitragem: Hermínio Henrique Kuhn Daldem (árbitro); Robson Ferreira Oliveira e Marcelo Zamian de Barros (auxiliares); Giuliano Dutra Pellegrini (quarto árbitro); Luis Alexandre Nilsen (VAR)

➡️ Técnico do Fluminense na Copinha revela obrigação: ‘Ser protagonista’

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Rômulo Rodríguez)

Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Loiola, Gustavo Cintra e Léo Jance; Fabinho, Dohmann e Natan; Wesley Natã, João Lourenço e Kelwin



INTER DE LIMEIRA (Técnico: Denis Augusto)

Matheus Vieira; Samuel de Paula, João Vitor, Nicolas e Estevão; Marquinho, Grotta e João Henrique; Luiz Miguel, Thomaz e Léo Lopes.

continua após a publicidade