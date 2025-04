Ficha do jogo FLA SAO NBB 25ª rodada Data e Hora Quinta-feira, 3 de abril, às 21h (de Brasília) Local Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Onde assistir

O Flamengo enfrenta o São Paulo em partida válida pela 25ª rodada do NBB. A partida acontece nesta quinta-feira (3), a partir das 21h (de Brasília), no Maracanãzinho. O jogo terá transmissão do Sportv. Já o Botafogo enfrenta o Paulistano a partir das 20h, e o líder Minas duela contra o Pato.

FLAMENGO x SÃO PAULO

A partida no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, é importante para o Flamengo se aproximar do Minas no campeonato. Os times estão separados por três pontos, com o mineiro liderando com 54 pontos. Derrotado pelo Minas no fim de março, o Flamengo vem de duas vitórias seguidas, uma contra o Botafogo e outra sobre o Vasco.

Argentino Gallizzi em jogo contra o Vasco (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

FICHA TÉCNICA - FLA x SÃO PAULO

📅 Data: quinta-feira, 3 de abril;

⌚ Horário: 21h (de Brasília)

🏟️ Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Sportv, Flamengo TV e Basquetpass TV

BOTAFOGO x PAULISTANO

O Botafogo vem de três derrotas seguidas no NBB. Atualmente, o time é o lanterninha no campeonato. O Paulistano não vence desde o início de fevereiro, somando seis derrotas seguidas no campeonato.

Jogo do Vasco contra o Botafogo (Foto: Mauricio Almeida/Vasco)

FICHA TÉCNICA - BOT x PAU

📅 Data: quinta-feira, 3 de abril;

⌚ Horário: 20h (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: YouTube, UOL e Basquetpass TV

MINAS x PATO

O líder Minas busca ampliar a vantagem no campeonato mo jogo contra o Pato Basquete. O Minas está sem perder há sete partidas. O Pato perdeu o jogo contra o Flamengo no fim de fevereiro, e desde então venceu as três partidas seguintes.

Minas dominou e venceu o Flamengo em duelo pela liderança do NBB (Foto: Divulgação/NBB)

FICHA TÉCNICA - PAT x MIN

📅 Data: quinta-feira, 3 de abril;

⌚ Horário: 19h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio Sesi Pato Branco

📺 Onde assistir: YouTube, UOL e Basquetpass TV