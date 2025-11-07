O Brasileirão vai pegar fogo a partir deste sábado (8) com a 30ª rodada da competição. Para a ocasião, o Lance! pediu para que o Chat GPT simulasse os resultados dos confrontos e a tecnologia apontou um tropeço na briga pelo título entre Palmeiras e Flamengo.

Nesse momento, o Palmeiras tem 68 pontos, contra 65 do Flamengo. O Verdão vai encarar o Mirassol fora de casa, enquanto o Rubro-Negro enfrentará o Santos dentro do Maracanã.

De acordo com a previsão do ChatGPT, o Palmeiras vai perder para o Mirassol por 2 a 1, e o Flamengo vencerá o Santos por 3 a 0. O Leão, que é o quarto colocado, ainda não perdeu jogando em casa, enquanto o Peixe vive péssimo momento.

Mesmo que a previsão sobre Palmeiras e Flamengo esteja correta, o Verdão ainda manteria a liderança do Campeonato Brasileiro pelo número de vitórias. Confira abaixo todos os resultados previstos pela inteligência artificial:



Confira resultados previstos pela IA

Sport 2 x 2 Atlético-MG

Vasco 2 x 0 Juventude

Internacional 1 x 0 Bahia

São Paulo 2 x 1 Bragantino

Vitória 0 x 0 Botafogo

Cruzeiro 1 x 0 Fluminense

Corinthians 2 x 2 Ceará

Flamengo 3 x 0 Santos

Mirassol 2 x 1 Palmeiras

Fortaleza 1 x 0 Grêmio

Disputa entre Palmeiras x Flamengo

Palmeiras e Flamengo se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Palmeiras quanto Flamengo já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Palmeiras lidera 68 pontos, contra 65 pontos do Flamengo. Ambos têm sete partidas a jogar; quatro até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.

O Verdão venceu o Santos nesta quinta-feira (6) e abriu três pontos de vantagem em relação ao Rubro-Negro. Briga entre Flamengo x Palmeiras pegando fogo no Brasileirão.