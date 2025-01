Flamengo x Cruzeiro-PB: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copinha

O Flamengo enfrenta o Cruzeiro-PB neste domingo (5) pela primeira rodada do Grupo 23 da Copinha. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes e terá transmissão ao vivo da CazéTv (Youtube).

Esta será a primeira vez que as equipes se enfrentam e o clube carioca entrará em campo com um time alternativo, já que a maioria dos jogadores sub-20 iniciarão a disputa do Campeonato Carioca, uma vez que o profissional estará em pré-temporada nos Estados Unidos. Na última edição da Copinha. O Rubro-Negro foi eliminado pelo Cruzeiro na semifinal.

O Cruzeiro-PB, por sua vez, fará sua estreia no campeonato e é a atual vencedora do Campeonato Paraibano Sub-20.

Flamengo e Cruzeiro-PB se enfretam neste domingo (5) (Foto: Nayra Halm)

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Cruzeiro-PB

1° Rodada - Grupo 23 - Copinha

📆 Data e horário: domingo, 5 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes .

📺 Onde assistir: CazéTv (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Sales, Iago Silva, Felipe Vieira e Zé Welinton; Lucas Vieira, Jean Carlos e Guilherme; Ogundana Shola, Lorran e Felipe Teresa. Técnico: Raphael Bahia.

CRUZEIRO-PB: Gean Sales, Augusto, Zé Kauã, Paulo e Wallacy; Laércio, Gabriel, Bruno Baiano e Joãozinho; Vitor e Geovani. Técnico: Julio França.