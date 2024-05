Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo do Brasileirão

Flamengo e Corinthians se enfrentam na sexta rodada do Brasileirão (Foto: Arte Lance!)







Flamengo e Corinthians se enfrentam neste sábado (10), pela sexta rodada do Brasileirão. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão do Premiere.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Flamengo e Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CORINTHIANS

6ª RODADA - SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 11 de maio de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC);

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (FIFA-PR).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Wesley, Fabricio Bruno (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Gerson e Allan e De La Cruz; Everton, Bruno Henrique e Pedro.

CORINTHIANS (Técnico: António Oliveira)

Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Paulinho e Breno Bidon, Gustavo Silvas, Rodrigo Garro e Wesley; Angel Romero.

