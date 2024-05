Torcedores do Flamengo realizam protesto no Ninho do Urubu e pedem a saída de Tite

Tite durante treinamento do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 09:53 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 10/05/2024 - 11:29

Torcedores do Flamengo realizaram um protesto em frente ao Ninho do urubu, na manhã desta sexta-feira (10), antes do início do treinamento da equipe. Com faixas e cartazes, manifestantes pediram a saída do técnico Tite e do presidente Rodolfo Landim. Marcos Braz, vice-presidente de futebol, também teve seu trabalho questionado.

Alguns jogadores como Cebolinha, Arrascaeta e Viña, foram parados enquanto tentavam entrar de carro no centro de treinamentos da equipe carioca. Veja o vídeo a seguir.

Este é o segundo protesto desde a derrota para o Palestino, fora de casa, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. No desembarque da equipe no Brasil, torcedores foram até o aeroporto do Galeão para se manifestar contra as atuações recentes do time, que venceu apenas uma das últimas seis partidas que disputou na temporada.

Com quatro pontos conquistados, o Rubro-Negro ocupa a terceira posição do Grupo F da Conmebol Libertadores. Atualmente, a equipe se encontra fora da zona de classificação às oitavas de final da competição continental e decide a vaga nas partidas contra Bolívar, líder do grupo, e Millonarios, ambas no Maracanã.

Torcedores do Flamengo realizaram protesto na manhã desta sexta-feira (10) (Foto: Reprodução)