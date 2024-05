Quanto custa o terreno do Gasômetro, alvo do Flamengo para construção de estádio?

A construção do estádio próprio é um sonho do Flamengo, que acredita ter encontrado o local perfeito: o terreno do Gasômetro, na região central do Rio de Janeiro. O espaço, no entanto, é propriedade da Caixa Econômica Federal e teria que ser comprado pelo clube rubro-negro.



Mas, afinal, quanto custa o terreno? Quanto o Flamengo aceita pagar e quanto a Caixa quer receber? Abaixo, o Lance! Biz apresenta os detalhes do impasse financeiro.



