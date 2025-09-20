Flamengo pela disputa do 3º lugar do Mundial: saiba horário e onde assistir

O Flamengo entra em quadra pela disputa do 3º lugar na Copa Intercontinental FIBA na manhã desta sábado (21), às 5h (de Brasília), contra o Al Ahli, time da Líbia. O confronto terá transmissão ao vivo do Flamengo TV, no YouTube.

Flamengo dependia de combinação de resultado para ir à final

A equipe comandada por Sérgio Hernandez chegou à rodada decisiva em uma situação delicada. Após uma derrota dolorida na estreia para o próprio G League United por 93 a 91, com uma cesta no último segundo, o Flamengo se recuperou e venceu o Illawarra Hawks em um confronto emocionante, decidido apenas na prorrogação, por 84 a 82.

Flamengo dependia de outro resultado para se classificar para as finais do Mundial de Basquete (Foto: FIBA)

Com o saldo de uma vitória e uma derrota, a classificação do time carioca para a final dependia diretamente do resultado do último jogo do grupo. O único cenário que garantiria a vaga ao Flamengo seria uma vitória da equipe australiana por uma margem exata de dois pontos. Tal resultado provocaria um empate triplo na liderança, com o critério de desempate favorecendo o clube brasileiro pelo saldo de pontos.

Rubro Negro é bicampeão do Mundial

As lembranças de 2014, com a glória no Maracanãzinho contra o Maccabi Tel Aviv, e da conquista no Cairo em 2022, superando o San Pablo Burgos, servem de combustível. Agora, o objetivo é cravar a terceira estrela no peito e se consolidar de vez no Olimpo do basquete mundial.

O que é a Copa Intercontinental FIBA

A vaga do Flamengo para a competição veio com a conquista do título da Basketball Champions League das Américas (BCLA), em abril deste ano. A Copa Intercontinental é um torneio de tiro curto, com apenas dois grupos de três equipes; somente o primeiro colocado de cada lado avança para a disputa do título no domingo.

21 de setembro (Domingo)

2h: Disputa de 5º lugar

5h: Disputa de 3º lugar

8h: Grande Final